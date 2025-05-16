Колишня посол США в Україні пояснила, чому пішла з посади

Екс-посол США в Україні Бріджіт Брінк прямо заявила , що залишила посаду через зовнішню політику Трампа.

«Із самого початку політика Трампа полягала у тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації і вважала за свій обов'язок піти у відставку», — написала колишня посол у виданні Detroit Free Press.

Вона зазначила, що не може «залишатися осторонь коли в країні вторгнення демократія під бомбардуваннями, а загибель дітей залишається безкарною».

«Світ за будь-яку ціну — це не зовсім світ, а умиротворення… Воно призводить до нових воєн і страждань», — наголосила Брінк.