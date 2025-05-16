МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку

МіГ-29 ЗСУ завдав удару по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео

МіГ-29 Повітряних Сил України завдав авіаудару по штурмових групах російських окупантів, які ховалися в руїнах будинку. Про це повідомляє блог пілотів ЗСУ «Соняшник».



Українська авіація застосувала високоточні боєприпаси GBU-62, випустивши щонайменше дві керовані бомби.



«Після точного влучання укриття противника склалося, як картковий будиночок», - ідеться в повідомленні.



Операція стала черговим прикладом використання високоточного озброєння для ліквідації скупчень противника в урбанізованій місцевості.



Раніше Повітряні сили ЗСУ завдали рекордного за дальністю удару по командному пункту РФ у Лисичанську.

Нагадаємо, екіпаж Су-27 за допомогою високоточної бомби GBU-62 знищив російську переправу.