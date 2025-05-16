МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку

МіГ-29 Повітряних Сил України завдав авіаудару по штурмових групах російських окупантів, які ховалися в руїнах будинку. Про це повідомляє блог пілотів ЗСУ «Соняшник».
Українська авіація застосувала високоточні боєприпаси GBU-62, випустивши щонайменше дві керовані бомби.
«Після точного влучання укриття противника склалося, як картковий будиночок», - ідеться в повідомленні.
Операція стала черговим прикладом використання високоточного озброєння для ліквідації скупчень противника в урбанізованій місцевості.
Раніше Повітряні сили ЗСУ завдали рекордного за дальністю удару по командному пункту РФ у Лисичанську.
Нагадаємо, екіпаж Су-27 за допомогою високоточної бомби GBU-62 знищив російську переправу.
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