Макрон про Росію: Не хоче миру – отримає санкції

Президент Франції Макрон вказав Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США щодо перемовин та припинення вогню.

Еммануель Макрон у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив про те, що Росія проігнорувала вимоги США та їхніх союзників щодо мирних переговорів та рішучого припинення вогню у війні з Україною, — повідомляється на французькому телеканалі BFM TV.

Французький лідер зазначив, що Росія фактично переважала у світі та відмовилася припинити вогонь, незважаючи на заклики до 30-денного перемир'я.

Макрон із лідерами європейських держав погодили зі США позицію про необхідність посилення тиску на Росію, в тому числі через нові санкції, якщо та не погодиться на припинення вогню та мир.