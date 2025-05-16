Глава української делегації Умеров: Нашим наступним кроком має стати зустріч Зеленського та Путіна

Глава української делегації з переговорів у Стамбулі, міністр оборони Рустем Умеров, провів брифінг 16 травня 2025 року на підсумковій зустрічі з російською делегацією.

Обговорювалася резолюція щодо припинення вогню, зокрема пропозиція України щодо 30-денного перемир'я.

Домовилися про обмін полоненими за формулою «1000 на 1000» та організацію зустрічі президентів України та Росії.

Умеров зазначив, що після обміну полоненими сторони представлять свої детальні пропозиції щодо припинення вогню.

Переговори відбувалися вперше із 2022 року.