Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води

Нещодавно «Новини Донбасу» писали про те, що річки каналізаційних стоків течуть вулицею.

Тепер жижа невизначеного кольору тече із кранів.



«Це вже та сама вода з шахт?» — запитують люди.

Так вони характеризують подачу «питної води» місцевими комунальниками, які, до речі, стверджують, що вона «відповідає всім санітарним нормам», а отже, її можна пити.

Це неодноразове нарікання на якість водопровідної води у Макіївці від місцевих жителів. Про причини водної кризи в Донецькій області читайте в нашому матеріалі