На східному напрямку знищено ворожий БУК-М1 – ОСУВ «Хортиця»

На одному із ключових напрямків знищено ворожий зенітний ракетний комплекс «БУК-М1», повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу «БУК-М1» із боєкомплектом під час переміщення.

Цей феєрверк від детонації БК – наслідок точного потрапляння до сучасної ЗРК російської армії.

Кожен такий вибух та знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження боєздатності ворога на полі бою на тривалий час, йдеться у повідомленні.

ЗРК «БУК-М1» — один із ключових засобів ППО противника. Орієнтовна вартість приблизно 10 млн. доларів.