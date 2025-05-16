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На нас чекають дуже важкі дні — Туск

16 травня 2025, 22:47

На нас чекають дуже важкі дні — Туск

На нас чекають дуже важкі дні — Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив , що попереду можуть бути «дуже важкі дні», пише польське видання rmf24.

Він зазначив, що російська сторона у переговорах у Стамбулі не продемонструвала доброї волі, відмовилася вести переговори за участю США та висунула неприйнятні умови не лише для України, а й для всіх учасників процесу.

Туск вважає, що позицію Росії важко назвати конструктивною, і головною силою залишається збереження єдності Європи та США щодо підтримки України. За його словами, ситуація вимагає збільшення тиску в Росії, і попереду, ймовірно, будуть лихоліття.

Раніше повідомляли, що переговори пройшли безрезультатно.

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