Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму

Політика



У ході переговорів між делегаціями РФ та України у Стамбулі обговорювалася резолюція про припинення вогню, зокрема пропозиція України щодо 30-денного перемир'я. Сторони домовилися про обмін полоненими за формулою «1000 на 1000» та організацію зустрічі президентів України та Росії.



За даними агентства Reuters, російська сторона вимагала від України повного виведення військ із чотирьох областей, які РФ незаконно внесла до своєї конституції як «російські території». Українська делегація категорично відкинула цю вимогу. У відповідь російські представники заявили: «Наступного разу областей буде вже п'ять».



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що попереду можуть бути "дуже важкі дні". Він зазначив, що російська сторона відмовилася вести переговори за участю США та висунула неприйнятні умови не лише для України, а й для всіх учасників процесу.



Суспільство



ГУР вже опрацьовує списки полонених для обміну у форматі 1000 на 1000, про які домовилися з Росією під час переговорів у Стамбулі, повідомив заступник керівника ГУР Скибицький.



Так званий "верховний суд ЛНР" засудив полоненого громадянина Австралії Оскара Дженкінса 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. 22 грудня 2024 року російські окупанти взяли в полон громадянина Австралії.



З 2015 року на тимчасово окупованих Росією територіях України було встановлено щонайменше п'ять пам'ятників Йосипу Сталіну. Встановлення таких пам'яток на окупованих територіях України суперечить українському законодавству та сприймається як акт ідеологічної агресії.



Над окупованою частиною Донецької області з російського літака "нештатно зійшла" авіабомба ФАБ-500. Боєприпас приземлився у дворі будинку у селі Пантелеймонівка Ясинуватського району. Постраждалих немає.



В Україну повернули тіла 909 військових. Це загиблі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямів та моргів на території РФ.



Бойові дії



Двоє людей загинули, троє поранені через атаки російських дронів по Костянтинівці. Армія РФ обстріляла ангар у Слов'янську, виникла масштабна пожежа, потім росіяни завдали повторних ударів. У Покровську поранено п'ятьох осіб, пошкоджено три будинки. У Херсоні під російський обстріл потрапили працівники міської адміністрації, поранено одну людину. У Куп'янську через російський удар FPV-дроном загинула 55-річна комунальниця, четверо її колег поранено. На Одещині троє людей отримали поранення, зруйновано приватні будинки, господарські будівлі та гараж.



Вночі та вранці 16 травня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи пролунали в Севастополі, Ялті, Алупці, Бахчисараї, Балаклаві та в селі Перевальне. Детонував склад боєприпасів і є загиблі військові РФ.