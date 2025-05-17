Масовані обстріли Донецької області: 2 загиблих, 9 поранених, евакуація продовжується

За добу армія РФ обстріляла 18 разів населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 181 особу, зокрема 38 дітей. Про це в оперативному зведенні повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
Станом на ранок 17 травня відомо про обстріл Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. За інформацією ВА:
Обстріли Донеччини за добу. Всі фото: Донецька ВА
Нагадаємо, евакуювати людей із небезпечних районів східного напрямку екіпаж поліції «Білий ангел». Учора поліція повідомила, що лише за один день поліцейські врятували п'ять сімей з-під обстрілу.