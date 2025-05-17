Масовані обстріли Донецької області: 2 загиблих, 9 поранених, евакуація продовжується

Обстріли Донеччини. Фото: Донецька ВА

За добу армія РФ обстріляла 18 разів населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 181 особу, зокрема 38 дітей. Про це в оперативному зведенні повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Станом на ранок 17 травня відомо про обстріл Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. За інформацією ВА:

Покровський район:



У Білицькому Добропільської громади обстріляно промзону.



У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 7 приватних будинків.





У Білицькому Добропільської громади обстріляно промзону. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 7 приватних будинків. Краматорський район.



У Лимані поранено людину, у Зарічному пошкоджено 3 будинки.



На околицях Андріївки пошкоджено 5 одиниць транспорту.



У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство та лінію електропередач.



У Куртівці Дружківської громади пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю.



У Костянтинівці 2 людей загинуло та 3 поранено, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку та адмінбудівлю.



У Новодмитрівці пошкоджено 3 будинки.



В Іллінівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.





У Лимані поранено людину, у Зарічному пошкоджено 3 будинки. На околицях Андріївки пошкоджено 5 одиниць транспорту. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство та лінію електропередач. У Куртівці Дружківської громади пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю. У Костянтинівці 2 людей загинуло та 3 поранено, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку та адмінбудівлю. У Новодмитрівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Бахмутський район:



У Сіверську пошкоджено 4 будинки. Обстріли Донеччини за добу. Всі фото: Донецька ВА

Нагадаємо, евакуювати людей із небезпечних районів східного напрямку екіпаж поліції «Білий ангел». Учора поліція повідомила, що лише за один день поліцейські врятували п'ять сімей з-під обстрілу.