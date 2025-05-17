Українські радіоелектронники шукають протидію ворожим безпілотникам на основі ШІ

За всіма напрямками фронту зростають атаки російських безпілотників нового типу, оснащених ШІ. Щодобово фіксується до 30–50 вильотів таких дронів на трьох напрямках, повідомляє фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш у своєму ТГ-каналі.

Росіяни щодня навчають ШІ. Наприклад, буквально на цьому тижні ці дрони навчилися на небезпечних для себе ділянках польоту нишпорити в повітрі (постійно рухатися вгору і вниз, праворуч і ліворуч), заважаючи працювати нашим зенітним дронам. Завдяки ШІ та моделям дрони можуть літати над трасами, вишукуючи внизу військові машини.

Сергій Флеш звертається до всіх військових на фронтах:

1. Нам дуже потрібні зразки. Ми шукаємо протидії. Будь ласка, передавайте трофей вашим командирам чи ГУР, СБУ.

2. Екіпажі зенітних дронів. Будь ласка, повідомляйте командуванню про фіксацію цих типів дронів, навіть якщо Ви їх не збили.

Ну і раджу всім думати, як боротися з цією нечистю. РЕБ тут не працює.

Вперше застосування такого БПЛА було зафіксовано у Сумах у лютому 2025 року. Останнім часом його застосування також фіксується на Сході

На БПЛА встановлений акумулятор ємністю 34 Ah, що дозволяє доставити бойову частину вагою 3 кг на відстань до 80 кілометрів. БПЛА зібрано на 100% із імпортних комплектуючих.

На перший погляд, БПЛА не викликає особливого інтересу, але всередині це зовсім інноваційний продукт.

Безпілотник управляється через мережі мобільного зв'язку LTE, має інерційну та супутникову систему навігації, – пояснив Сергій Флеш.