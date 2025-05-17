Вчора через обстріл Покровська 5 людей отримали поранення - Покровська МВА

Вчора вранці, 16 травня, ворог завдав удару по північній частині Покровська, внаслідок чого отримали поранення двоє осіб: чоловік 1965 р.н. та жінка 1975 р.н.

В обох діагностовано осколкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, повідомила Покровська МВА.

Невдовзі стався другий обстріл приватного сектору північної частини Покровська, внаслідок якого отримали поранення ще 3 місцевих мешканців: подружня пара – чоловік та жінка 1958 р.н., та 63-річний чоловік. Пошкоджено 3 приватні будинки.

Надвечір, внаслідок обстрілу західної частини міста, виникла пожежа у чотирьох приватних будинках. Інформації щодо постраждалих не надходило.

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації місцева військова адміністрація наголошує на важливості своєчасної евакуації.

Евакуаційні поїзди відправляються зі станції Павлоград І.

Для реєстрації необхідно звернутись до контактного центру Покровської міської військової адміністрації: 0-800-300-101; обласна «гаряча лінія» з питань евакуації: 0800-500-121