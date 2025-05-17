Дрони СБУ вразили ворожі склади боєприпасів у Криму

Дрони Служби безпеки України (СБУ) вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального у Криму.

Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння і паливно-мастильних матеріалів. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

Про це «Суспільному Крим» повідомили джерела у СБУ.

«СБУ продовжує ефективно працювати із законними військовими цілями на території захопленого росіянами Криму. Робота над ослабленням військових здібностей ворога продовжуватиметься», — йдеться у повідомленні.