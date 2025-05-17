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«Бив пацанів». За що судять колишнього військовополоненого Максима Бобилєва

17 травня 2025, 13:19

«Бив пацанів». За що судять колишнього військовополоненого Максима Бобилєва

Володимир Бобильов. Фото: Координаційний штаб з обміну полоненими Володимир Бобильов. Фото: Координаційний штаб з обміну полоненими

Звільненого з полону Максима Бобилєва судять за співпрацю із російськими окупантами.

15 травня 2025 року в Києві мало відбутися незвичне і певною мірою прецедентне судове засідання. На лаві підсудних — морський піхотинець Максим Бобилєв, якого звинувачують у тому, що сам, перебуваючи в неволі, він співпрацював з адміністрацією Горлівської колонії, брав участь у побиттях та приниженнях інших військовополонених. Проти нього свідчать десятки людей, проте він своєї провини не визнає.

Редакція «Новин Донбасу» зв'язалася з деякими звільненими військовополоненими знайомили з Бобилєвим, що мають власні дані про цю людину.

Хто такий Максим Бобилєв?

Максим Бобилєв потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Він ніс службу в Херсонській області. Точні обставини цієї події не відомі. Перебував у таких місцях незаконного утримання українських військовополонених, як покинуті гуртожитки в Криму, СІЗО в Оленівці, СІЗО №2 у Таганрозі та в інших містах Росії. Однак на шлях співпраці з ворогом, за даними слідства та наших співрозмовників, вступив у Горлівській виправній колонії приблизно з вересня 2023 року.

За версією слідства, на рахунку підсудного чотири епізоди та п'ятеро постраждалих.

«Ця мерзота била пацанів нарівні з вертухаями», — каже один зі звільнених захисників України, який побажав зберегти анонімність.

Один з опитаних заявляє, що фігурант не лише виявляв лояльність до окупаційної адміністрації. Він відкрито говорив, що нібито «ненавидить Азов», «ненавидить усіх націоналістів» та інші наративи окупантів.

У полоні Бобилєв обійняв посаду так званого «днювального ДІЗО» (дисциплінарного ізолятора, який вирізняється більш жорсткими умовами утримання).

Якщо аналізувати дані слідства, можна зробити висновок, що саме там Максим Бобилєв дав волю своїм переконанням. До його обов'язків входило стежити за побутовими умовами бійців, які у камерах (видавати мило, постільна білизна, знаходити потрібних оперативникам для допиту людей), проте це не все. Декілька респондентів заявляють, що він підглядав за іншими полоненими та доносив на тих, хто порушував режим утримання: міг дозволити собі сісти, а не стояти цілий день на ногах. Також Бобилєв був помічений у знущаннях над військовополоненими нарівні зі співробітниками колонії.

Бобильов під час засідання суду. Фото: Instagram / your_leleka


Звичайно ж, за свої дії Бобилєв мав винагороди та привілеї, був недоторканним для працівників місць утримання. Він харчувався окремо від інших, отримував сигарети, завжди був тепло одягнений, міг вільно пересуватися територією табору і т.д.

Наші співрозмовники з-поміж колишніх військовополонених, що зустрічали Бобилєва в полоні, зазначають, що працював підсудний не «за плюшки», а «за переконання».

Під час судових слухань з’ясувалося кілька епізодів. В одному з епізодів обвинувачений утримував руки військовополоненого у той момент, коли співробітники колонії били його ногами по голові та топили в унітазі. В іншому — вдарив у груди ногою. Також Бобилєв брав участь у «прийомках» — масових жорстоких побиттях новоприбулих у колоніях. «Роботодавці» з-поміж окупантів видавали йому гумову палицю, він, за даними слідства, бив інших.

За інформацією правоохоронців, зафіксовано факт, що Бобилєв разом з оперативниками Горлівської колонії 30 жовтня 2023 року за допомогою спецзасобів бив військовополонених.

«Одного разу нас змусили віднести в ДІЗО матраци. Кожен такий похід міг закінчиться чим завгодно: там змушували рухатися або бігом, або навпочіпки, могли вдарити просто так. Але Максим там працював, йому подобалося», — розповідає один зі звільнених українських захисників. Будучи знайомим із ним за іншими місцями утримання, у надії отримати хоч якусь інформацію із зовнішнього світу (Бобилєв мав добрі стосунки зі співробітниками колонії, під час обшуку в нього знайшли блокнот із російськими телефонними номерами) хлопець підібрав момент і звернувся до фігуранта справи.

«"Як справи?" спитав я в нього. "Краще, ніж у вас"», — глянувши на мене, як на тварину, відповів він, — розповідає один із свідків «Новини Донбасу». На цьому розмова закінчилася.

Максим Бобилєв під час опитувань у колонії заявляв, що бажає залишитися на окупованій території та отримати паспорт РФ, але його обміняли влітку 2024 року. Практично одразу він потрапив у поле зору українських правоохоронців і ось уже пів року перебуває під вартою.

Адвокат Бобилєва Євген Олійник заявляє, що це надто суворо для нього, бо «по-перше, він досі український військовослужбовець, який має намір продовжити служити далі».

Звільнені захисники України, які є свідками у справі про роботу Бобилєва на РФ, вважають за свій обов'язок довести до логічного завершення судовий процес. Вони запевняють, що продовжать ходити на суди чи хоча б моніторити їхній хід.

У разі доказу провини Максиму Бобилєву загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Дата наступного засідання суду наразі невідома.

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