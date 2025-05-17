Кремль висунув принципову умову щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив , що зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським можлива за дотримання особливих домовленостей.

Він наголосив, що для Москви принципово важливо, хто підписуватиме документи з української сторони.

Пєсков повідомив, що Росія та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.

Першочерговими завданнями він назвав виконання стамбульських угод; обмін полоненими за формулою «1000 на 1000».

При цьому склад російської делегації не змінюватиметься, оскільки переговорний процес лише розпочався.

Переговори тривають у закритому режимі, і деталі перебувають у стадії узгодження.

Пєсков також зазначив, що після стамбульських переговорів контактів із Вашингтоном не було, а про можливу телефонну розмову Путіна з Дональдом Трампом Кремль проінформує додатково.