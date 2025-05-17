Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля

Делегація РФ на переговорах у Стамбулі висунула вимогу , щоб Крим, а також ще чотири українські області були визнані російськими не лише Києвом, а усім міжнародним співтовариством, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Кремль, за словами співрозмовників агентства, продовжує вимагати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у їхніх адміністративних кордонах, де-факто наполягаючи на тому, щоб Київ здав землі, які підконтрольні українському уряду.

На даний момент, за підрахунками американського Інституту вивчення війни, армія РФ зайняла майже повністю лише Луганську область, а решта трьох регіонів контролює приблизно на 70%.

Крім того, Росія вимагає, щоб Україна набула нейтрального статусу, виключила присутність на своїй території іноземних військ та зброї масового знищення, а також відмовилася від будь-яких претензій на репарації.

Раніше повідомлялося, що екологічні збитки, завдані російською агресією Луганщині, перевищили 622 млрд гривень.