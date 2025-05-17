Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ

Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана із засновниками підприємства з виробництва безпілотників для армії РФ. У 2022 році вона стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» — проєкт Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння. Про це повідомляється в розслідуванні «Новин Донбасу».



Спочатку порт у Маріуполі контролювала компанія «РосКапСтрой», засновник якої Мінбуд Росії. У Маріуполі вона створила логістичний центр, через який публічно ввозилися будівельні матеріали для «великого відновлення», а не публічно зброя для війни. Потім на цих судах вивозилося зерно і метал. Але влітку 2024 року компанія, яка контролює порт, змінилася.



«Це нове підприємство “Ніка”. Воно там, до речі, не одне. Одному належить порт на сьогодні. Вони декларують стивідорські послуги, а інша така сама “Ніка”, судячи з усього, володіє судами принаймні часткою суден, на яких це перевозиться», — коментує керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.



Володіє прибутковою частиною порту, а також займається продажем вугілля та каоліну компанія «Ніка трейд інвест». Вона зареєстрована на проспекті Миру, 15 у Донецьку. Саме цій компанії, як інвестору, віддали родовище каоліну «Біла балка» неподалік Волновахи.



У грудні 2024 року доступ до частини даних про «Ніку трейд інвест», у тому числі про керівників та засновників, обмежили. Проте «Новини Донбасу» знайшли цю інформацію. 12 травня 2023 року до складу засновників «Нікі трейд інвест» додали Людмилу Гурову. Нині вона фігурує у кількох компаніях. Це «Ніка» та «Робоавіа».



«Ніка» — ростовська компанія, яка, за даними реєстрів, займається торгівлею паливом, рудами, металами, зерном. До кінця грудня 2023 року ця «Ніка» була серед засновників донецької «Нікі-трейд інвест».



Компанія «Робоавіа» родом із Сімферополя, але зараз зареєстрована у Ростові-на-Дону. Займається розробкою та виробництвом безпілотників. 2022 року вона стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» — проєкту Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння, писав Центр журналістських розслідувань. Тоді ж компанію очолив Роман Гуров, мабуть, син Людмили Гурової. До цього Гурови не були пов'язані ані з великим бізнесом, ані з безпілотниками. Наразі «Робоавіа» нібито будує у Ростові завод і планує випускати 1100 безпілотників на рік.



Але зв'язки Гурових із компанією «Ніка трейд інвест» почали підчищати. 22 грудня 2023 року і Людмилу Гурову, і ТОВ «Ніка» зі складу засновників «Нікі трейд інвест» виключили. А доступ до інформації про компанію закрили.