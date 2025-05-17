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Масштабний обмін полоненими «1000 на 1000» відбудеться наступного тижня - Буданов

17 травня 2025, 15:45

Масштабний обмін полоненими «1000 на 1000» відбудеться наступного тижня - Буданов

Масштабний обмін полоненими «1000 на 1000» відбудеться наступного тижня - Буданов

Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» може відбутися вже наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, обмін відбуватиметься за списками, і «ми вибиратимемо тих, кого зможемо забрати, а також надамо необхідну кількість людей зі зворотного боку». Він наголосив, що не бачить особливих проблем для реалізації цього обміну.

Домовленість про обмін була досягнута на переговорах у Стамбулі 16 травня між українською та російською сторонами. Україна розпочала роботу над списками осіб, які будуть повернуті.

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