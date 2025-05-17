Росія та США обговорили підсумки російсько-українських переговорів

Лавров провів у суботу, 17 травня, телефонну розмову із держсекретарем США Рубіо.

Вони обговорили підсумки російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні в Стамбулі.

Рубіо наголосив на готовності Вашингтона і надалі сприяти пошукам врегулювання українського конфлікту.

Крім того, він привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку сторонами бачення умов, необхідних для виходу на перемир'я.

Лавров підтвердив готовність Росії далі працювати зі США щодо українського врегулювання.