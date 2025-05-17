Американський блогер проти Усика - бій намічено на 2026 рік

Олександр Усик у 2026 році може провести бій за правилами ММА.

Суперником буде блогер Джейк Пол, який переміг Майка Тайсона у професійному боксерському поєдинку 15 листопада 2024 року на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас.

Бій тоді тривав 8 раундів по дві хвилини кожен і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола з рахунком 80:72, 79:73 та 79:73.

Перемовини про бій Усика з американським блогером уже тривають.

Промоутер Джейка Пола Накіс Бідарян підтвердив, що розглядається можливість бою між Усиком та Полом саме за правилами ММА, і сторони прагнуть провести цей бій наступного року.