Лиманський, Торецький, Покровський, Краматорський і Новопавлівський напрямки найбільше потерпають від ворожих атак

Російська армія провела 81 штурм позицій Сил оборони. Найбільше від ворожої активності страждають Донецькі напрямки, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
На Лиманському напрямку армія країни-агресора здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.
Зараз тривають три бойові зіткнення.
На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та у напрямку Предтечине. Три з чотирьох атак підрозділи Сил оборони відбили, триває бій.
На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.
Дві атаки продовжуються, 8 штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.
На Покровському напрямку окупанти зробили 23 спроби потіснити наших воїнів із позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Луч, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.
Сили оборони стримують тиск і вже відбили 17 атак, 5 боєзіткнень досі тривають.
На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 9 штурмових атак ворожих військ. Ще 3 бойові зіткнення досі тривають.
Противник намагався просуватися в районах Константинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля. Авіаударів зазнали Темирівка та Новопіль.