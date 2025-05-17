Лиманський, Торецький, Покровський, Краматорський і Новопавлівський напрямки найбільше потерпають від ворожих атак

Російська армія провела 81 штурм позицій Сил оборони. Найбільше від ворожої активності страждають Донецькі напрямки, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку армія країни-агресора здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

Зараз тривають три бойові зіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та у напрямку Предтечине. Три з чотирьох атак підрозділи Сил оборони відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

Дві атаки продовжуються, 8 штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку окупанти зробили 23 спроби потіснити наших воїнів із позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Луч, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

Сили оборони стримують тиск і вже відбили 17 атак, 5 боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 9 штурмових атак ворожих військ. Ще 3 бойові зіткнення досі тривають.

Противник намагався просуватися в районах Константинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля. Авіаударів зазнали Темирівка та Новопіль.