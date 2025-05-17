Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами

Політика



Держсекретар США Рубіо розмовляв із главою МЗС Росії Лавровим. За даними російського міністерства, Вашингтон готовий і надалі брати участь у мирному процесі. У РФ також заявили, що ініціатива дзвінка належала США.



Суспільство



Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана із засновниками підприємства з виробництва безпілотників для армії РФ. 2022 року вона стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» — проекту Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння.



Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.



Звільненого з полону морського піхотинця Максима Бобильова судять за співпрацю із російськими окупантами. Його звинувачують у тому, що він, перебуваючи в неволі, співпрацював з адміністрацією Горлівської колонії, брав участь у побиттях та приниженнях інших військовополонених. Проти нього свідчать десятки людей, проте він провини своєї не визнає.



Бойові дії



За добу армія РФ 18 разів обстріляла населені пункти Донецької області, двоє людей загинуло, дев'ять поранено. З лінії фронту евакуйовано 181 особу, зокрема 38 дітей.



Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального у Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння і паливно-мастильних матеріалів. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.