Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами

17 травня 2025, 23:00

Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами

Політика

 Держсекретар США Рубіо розмовляв із главою МЗС Росії Лавровим. За даними російського міністерства, Вашингтон готовий і надалі брати участь у мирному процесі. У РФ також заявили, що ініціатива дзвінка належала США.

Суспільство

 Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана із засновниками підприємства з виробництва безпілотників для армії РФ. 2022 року вона стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» — проекту Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння.

Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Звільненого з полону морського піхотинця Максима Бобильова судять за співпрацю із російськими окупантами. Його звинувачують у тому, що він, перебуваючи в неволі, співпрацював з адміністрацією Горлівської колонії, брав участь у побиттях та приниженнях інших військовополонених. Проти нього свідчать десятки людей, проте він провини своєї не визнає.

Бойові дії

 За добу армія РФ 18 разів обстріляла населені пункти Донецької області, двоє людей загинуло, дев'ять поранено. З лінії фронту евакуйовано 181 особу, зокрема 38 дітей.

Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального у Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння і паливно-мастильних матеріалів. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
15:14
Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо
14:09
Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях
11:55
Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області
11:46
У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»
23:08
Головне за день: Україна виключає компроміс щодо Криму. У Херсоні зруйновано зоопритулок, постраждали тварини
22:00
У «ДНР» загострився кадровий голод на вчителів
20:05
В окупації: Балицький залишився без зама
14:08
У Севастополі евакуюють майно 810-ї бригади морпіхів РФ
23:24
Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі
17:03
До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк
16:23
«Начальника» митного поста «Старобільськ» заочно засуджено до 15 років з конфіскацією майна
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
усі новини
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
17:48
Лиманський, Торецький, Покровський, Краматорський і Новопавлівський напрямки найбільше потерпають від ворожих атак
16:57
Американський блогер проти Усика - бій намічено на 2026 рік
16:12
Росія та США обговорили підсумки російсько-українських переговорів
15:45
Масштабний обмін полоненими «1000 на 1000» відбудеться наступного тижня - Буданов
14:47
Небезпечна дорога: військові звернулися з проханням захистити ділянку антидроновими сітками
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
13:19
«Бив пацанів». За що судять колишнього військовополоненого Максима Бобилєва
13:05
Кремль висунув принципову умову щодо зустрічі Зеленського та Путіна
12:21
Дрони СБУ вразили ворожі склади боєприпасів у Криму
11:32
Вчора через обстріл Покровська 5 людей отримали поранення - Покровська МВА
11:01
Українські радіоелектронники шукають протидію ворожим безпілотникам на основі ШІ
10:26
Масовані обстріли Донецької області: 2 загиблих, 9 поранених, евакуація продовжується
09:47
На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
22:47
На нас чекають дуже важкі дні — Туск
22:21
Лиманський напрямок – евакуація дітей
21:56
На східному напрямку знищено ворожий БУК-М1 – ОСУВ «Хортиця»
21:25
Триває робота над списками полонених - ГУР
усі новини
ВІДЕО
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку
16 травня, 18:15
Дерево, затягнуте оптоволоконним кабелем на фронті. Фото: кадр із відео РФ завішує фронт оптоволокном для управління дронами — НГУ
16 травня, 17:45
Двоє людей загинули внаслідок удару російського дрона по центру Костянтинівки вдень 16 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура Двоє людей загинули, троє поранено через атаки російських дронів по Костянтинівці вдень 16 травня — прокуратура
16 травня, 14:31
Авіаудар МіГ-29 по пункту управління БпЛА РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління дронами РФ за допомогою МіГ-29
16 травня, 13:53
Удар по російських піхотинцях. Фото: кадр із відео Штурмовики ЗСУ ліквідували групу російських піхотинців за 15 хвилин
16 травня, 12:37
Детонація на складі боєприпасів у Перевальному в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер» Безпілотники атакували окупований Крим: повідомляють, що детонує склад боєприпасів та є загиблі військові РФ
16 травня, 09:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір