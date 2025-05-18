Атака безпілотників: постраждали Донеччина, Київщина, Дніпропетровщина

У ніч на 18 травня Росія запустила Україною 273 безпілотники, повідомляють Сили оборони України.

Із них збили 88, ще 128 виявились імітаторами — 60 дронів знайшли свої цілі.

Основний удар прийняла Київська область. Повідомляється про приліт до Фастівського комбікормового заводу, а також падіння уламків на Обухівський, Голосіївський райони. Є жертви. Повідомляється також про атаку на Васильків.

У Донецькій області агресор застосував авіаудари по Куртівці, Костянтинівці, Білецькому, Яблонівці, Новополю.

У Дніпропетровській області удар припав по Березовому.

Раніше повідомлялося про зростання атак російських безпілотників, оснащених штучним інтелектом.