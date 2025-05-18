На Покровському напрямку відбулося 54 бойових зіткнення — ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 167 зіткнень, з них 54 — на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора російська армія скинула 106 керованих авіаційних бомб на Україну та ще 20 на Курщину. Крім цього, застосувала 2960 дронів-камікадзе, що вражають, і зробила 4735 обстрілів, у тому числі 122 з реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та чотири артилерійські системи противника.