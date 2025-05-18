У Бердянську знайдено тіло дівчинки

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області виявлено мертву 7-річну дівчинку. Про це повідомляється у проросійських ТГ-каналах.

Тіло загиблої із зовнішніми ознаками насильницької смерті знайдено 17 травня в районі лісосмуги заводу Азовкабель.

За попередніми даними, напередодні близько 17.00, дівчинка вийшла погуляти з іншими дітьми у двір будинку № 154 по вулиці Кабельників. Додому із прогулянки так і не повернулася.

У Бердянську порушено кримінальну справу за фактом вбивства 7-річної дівчинки.