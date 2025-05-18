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У Покровському районі знищено унікальний храм, збудований у XIX столітті

18 травня 2025, 13:34

У Покровському районі знищено унікальний храм, збудований у XIX столітті

У Покровському районі знищено унікальний храм, збудований у XIX столітті

У селі Новотроїцьке внаслідок російських обстрілів знищено пам'ятку дерев'яної церковної архітектури — Свято-Вознесенський храм. Про це повідомив відділ культури Покровської міської ради.

То була єдина дерев'яна церква на кам'яному фундаменті в Покровському районі Донецької області.

Побудована у 1893 році, вона зберігала автентичний вигляд до наших днів.

У першій половині ХХ століття храм намагалися переробити під клуб, але віруючі не дозволили сплюндрувати святиню.

Весною 2025 року унікальну пам'ятку врятувати не вдалося.

При цьому російські окупанти посилюють сталінофілію на захоплених територіях. Встановлюють пам'ятники найзліснішому гонителю православної віри.

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