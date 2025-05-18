З окупації вдалося повернути 19-річну дівчину

З тимчасово окупованої території було врятовано дівчину, яка три роки не бачила своїх рідних.

Операція щодо її повернення пройшла в рамках державних ініціатив Президента України «Поверніть дітей» UA.

Три роки, відірвана від своєї сім'ї, 19-річна дівчина жила у місті під обстрілами, із зруйнованою інфраструктурою, без води та електрики.

Вона неодноразово намагалася вирватися самостійно, але лише завдяки спільним зусиллям українських та міжнародних організацій, а також партнерських ініціатив їй вдалося повернутися додому, де вона в безпеці.

Дівчина планує повернутися до навчання та побудувати нове життя.