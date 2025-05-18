Переважна більшість українців підтримують ініціативу 30-денного перемир'я

Українці підтримують 30-денне перемир'я без жодних умов.

16 травня Соціологічна група «Рейтинг» провела всеукраїнське опитування щодо перемовин, що відбулися у Туреччині.

Опитано 1000 респондентів засобом мобільного зв'язку.

За 30-денне перемир'я виступило 74%;

Візит Зеленського до Туреччини вважають успішним 53% опитаних;

Основна причина відсутності Путіна на перемовинах — через небажання завершувати війну, так вважають 54% респондентів.

При цьому лише чверть українців вірять, що перемовини в Туреччині наблизять нас до миру.