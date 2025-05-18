Переважна більшість українців підтримують ініціативу 30-денного перемир'я

Українці підтримують 30-денне перемир'я без жодних умов.
16 травня Соціологічна група «Рейтинг» провела всеукраїнське опитування щодо перемовин, що відбулися у Туреччині.
Опитано 1000 респондентів засобом мобільного зв'язку.
За 30-денне перемир'я виступило 74%;
Візит Зеленського до Туреччини вважають успішним 53% опитаних;
Основна причина відсутності Путіна на перемовинах — через небажання завершувати війну, так вважають 54% респондентів.
При цьому лише чверть українців вірять, що перемовини в Туреччині наблизять нас до миру.