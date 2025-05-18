Розслідуються обставини смерті чоловіка у харківському ТЦК

У Харківському центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 12 травня було виявлено мертвим 39-річного чоловіка.

За попередніми даними розслідування, він наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі ТЦК.

Співробітники ТЦК повідомляють, що його було зупинено спільно зі співробітниками Нацполіції для перевірки документів. Проте він добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК.

Слідство здійснюється за статтею 115 КК України «самогубство». Матеріали справи направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки працівників ТЦК та СП.