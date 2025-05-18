На Курщині згорів будинок глави району. У ньому жили офіцери

Під час атаки безпілотників на селище Глушково Курської області згорів будинок глави Глушківського району Павла Золотарьова.

Про це повідомляє телеграм-канал «Попіл».

Повідомляється, що в будинку чиновника на Пролетарській вулиці жили російські офіцери — Золотарьов нібито дозволив їм залишитися там, щоби будівлю не пограбували рядові військові, які мародерують у будинках місцевих жителів.

Також військові могли охороняти від грабіжників бізнес, пов'язаний із сім'єю голови району.

Дружина чиновника Катерина Золотарьова, за інформацією з відкритих реєстрів, є засновником чотирьох компаній, пов'язаних із агробізнесом, полюванням та торгівлею сільгосптехнікою у Глушківському та Хомутівському районах.

Брат голови району Олексій Золотарьов – власник агрохолдингу «Псільське», одного з найбільших у регіоні. Більшість його активів розташована в Білівському районі.