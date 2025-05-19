З-під завалів зруйнованого будинку в Іллінівці вдалося дістати живими двох людей та цуценя

Російський удар повністю знищив будинок в Іллінівці на Донеччині ввечері 18 травня. Фото: Типова Костянтинівка

Увечері 18 травня під російський обстріл потрапила Іллінівка Донецької області. В результаті дві особи дістали поранень. Про це вранці 19 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За повідомленням телеграм-каналу «Типова Костянтинівка», авіаудару було завдано приблизно о 21:20.

«Одне з влучань було у приватний будинок. Під завалами свого житла опинилася подружня пара. На щастя, їх змогли дістати живими», — йдеться у повідомленні.

Канал опублікував відео зруйнованого будинку, додавши в коментарі, що в епіцентрі обстрілу «все знищено практично в нуль».

Також канал повідомляє, що як тільки розвиднілося, господарі зруйнованого будинку відразу пішли на пошуки собаки, що залишився під завалом, і змогли дістати його живим.