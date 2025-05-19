У експрезидента США Джо Байдена виявили рак

У колишнього президента США Джо Байдена діагностовано «агресивну форму раку простати», повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на прессекретаря.
За даними газети, діагноз було поставлено в п'ятницю, 16 травня, після того, як лікарі виявили на огляді «невеликий вузол» на простаті, який вимагав «подальшого обстеження».
Канал NBC News додає, що знайдене у Байдена онкологічне захворювання характеризується метастазами кістки.
«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати», — йдеться у заяві прессекретаря.
За його словами, Байден та родина колишнього президента вивчають варіанти лікування разом із лікарями.
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