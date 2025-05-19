У експрезидента США Джо Байдена виявили рак

У Байдена виявлено онкологічне захворювання. Фото: Fox News

У колишнього президента США Джо Байдена діагностовано «агресивну форму раку простати», повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на прессекретаря.

За даними газети, діагноз було поставлено в п'ятницю, 16 травня, після того, як лікарі виявили на огляді «невеликий вузол» на простаті, який вимагав «подальшого обстеження».

Канал NBC News додає, що знайдене у Байдена онкологічне захворювання характеризується метастазами кістки.

«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати», — йдеться у заяві прессекретаря.

За його словами, Байден та родина колишнього президента вивчають варіанти лікування разом із лікарями.