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Попередньо стала відома причина аварії F-16

19 травня 2025, 09:49

Попередньо стала відома причина аварії F-16

F-16 в Україні. Фото: кадр із відео F-16 в Україні. Фото: кадр із відео

16 травня 2025 року близько 03:30 ранку було втрачено контакт із винищувачем F-16. За даними українського OSINT-каналу «КіберБорошно», причиною інциденту могла стати технічна несправність ракети.

Пілот встиг катапультуватися і самостійно повідомив свої координати рятувальній службі. Його дії характеризуються як вищий пілотаж, завдяки чому вдалося уникнути жертв.

«Цього ніяк не уникнути, технічні несправності бувають скрізь», - наголошується в повідомленні каналу.

Наразі триває розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16.

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