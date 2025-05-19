Попередньо стала відома причина аварії F-16

F-16 в Україні. Фото: кадр із відео

16 травня 2025 року близько 03:30 ранку було втрачено контакт із винищувачем F-16. За даними українського OSINT-каналу «КіберБорошно», причиною інциденту могла стати технічна несправність ракети.



Пілот встиг катапультуватися і самостійно повідомив свої координати рятувальній службі. Його дії характеризуються як вищий пілотаж, завдяки чому вдалося уникнути жертв.



«Цього ніяк не уникнути, технічні несправності бувають скрізь», - наголошується в повідомленні каналу.



Наразі триває розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16.