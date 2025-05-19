Останки українського вченого знайдені у російській Бурятії

У Бурятії знайдено останки українського вченого, який зник 16 років тому. У 2009 році він приїхав на Міжнародний Крейнделівський семінар із плазмової емісійної електроніки, але так на ньому і не з'явився. Про це повідомляє видання Baza.
Зазначається, що 73-річний доктор технічних наук Анатолій Новіков приїхав із Вінниці до Бурятії 22 червня 2009 року. Вчений представляв Вінницький національний технічний університет та планував виступити на семінарі. Однак, як тоді стверджувалося в газетах, на момент зникнення на його ім'я не було оформлено офіційного запрошення і він не значився у списку учасників.
Наступного дня Новіков вийшов з турбази «Енахалук» на прогулянку і безвісти зник.
Чоловіка шукали співробітники МНС, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція, спеціально навчені собаки. Також до Бурятії з України приїжджала дочка Новікова і сама намагалася розібратися у загадковому зникненні батька, але й її старання не дали результатів.
«Пошук професора офіційно було припинено у 2019 році. Однак, ще через 5 років, місцевий Лама виявив людські останки в лісі неподалік села Новий Енхалук і повідомив про знахідку в поліцію», — пише видання.
Поруч із останками лежав телефон, IMEI якого повністю збігся з IMEI телефону Новікова, який зник у цій місцевості 16 років тому. Також поряд із тілом лежали вставні щелепи та кілька українських монет.
Baza також повідомляє, що влітку 2013 року у цій же місцевості пропав ще один український вчений, співробітник академії з питань екології України Олексій Турута. Востаннє його бачили туристи на досить великій відстані від передбачуваного маршруту. Його пошуки також не мали успіху.
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