ППО ЗСУ збила 76 російських дронів у ніч на 19 травня

Російський БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про масштабну атаку російськими дронами в ніч на 19 травня. З 23:00 18 травня противник застосував 112 ударних БПЛА «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів.







Станом на 09:30 ППО ЗСУ нейтралізувала 76 ворожих дронів. З них 41 збито вогневими засобами ураження, 35 подавлено засобами радіоелектронної боротьби без негативних наслідків.



Атака зачепила Харківську, Сумську, Донецьку, Черкаську та Кіровоградську області.

Нагадаємо, у селі Новотроїцьке внаслідок російських обстрілів знищено пам'ятку дерев'яного церковного зодчества — Свято-Вознесенський храм.