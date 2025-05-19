Українські військові ліквідували одного з найвідоміших російських снайперів

51-річного старшого прапорщика ЗС РФ Віталія Шаповалова знищили українські військові 11 травня. Згодом російські військові паблики підтвердили загибель одного з найвідоміших снайперів російської армії.
Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.
За словами чиновника, снайпера-розвідника військ спецпризначення ЗС РФ 51-річного Віталія Шаповалова відзначили низкою державних та відомчих нагород РФ.
«11 травня окупант отримав ще одну "нагороду" — цього разу від ЗСУ», — написав Геращенко, додавши фотографію з портретом російського військового з написом «Ліквідовано».
Інформацію про знищення одного з відомих снайперів ЗС РФ підтвердили у російських військових пабликах. Зокрема, повідомляється, що 51-річний Шаповалов мав звання старшого прапорщика, брав участь у військових кампаніях у Чечні (п'ять відряджень по півроку), а також два роки провів у Сирії.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський військовий продовжив свою службу в лавах ЗС РФ. 11 травня цього року він загинув «під час виконання бойового завдання», йдеться в повідомленні z-каналу.
Російський паблік додає, що військового поховали 16 травня цього року «з усіма військовими почестями». Також повідомляється, що його кандидатуру висунули на здобуття звання Героя Росії.
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