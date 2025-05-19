СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі

Удар дронів СБУ. Фото: кадр із відео

СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила російську радіолокаційну станцію «Нева» і склади на українських газовидобувних платформах у Чорному морі. Про це повідомив пресцентр відомства.







За даними СБУ, операцію провели співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки. Під час атаки спочатку по платформі вдарив повітряний дрон, потім — морський. У результаті знищено РЛС, складські приміщення і житловий блок.



«Ми вкотре нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце в Чорному морі», - зазначили в СБУ.



Раніше СБУ вже використовувала надводні дрони для ударів по Кримському мосту і російських військових кораблях, що допомогло послабити позиції РФ у регіоні та відновити зерновий коридор.