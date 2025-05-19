Путін впевнений, що незабаром захопить чотири області України — Bloomberg

Лідер Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Глава Кремля Володимир Путін упевнений, що російські війська зможуть до кінця 2025 року прорвати оборону України та взяти під повний контроль чотири регіони на сході України, на які претендує Росія.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з позицією Путіна.

Видання зазначає, що незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це знадобиться для досягнення його цілей і він оптимістично дивиться на перспективу подальших санкцій з боку США, розповіли два інші джерела, близькі до Кремля.

Старший науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає малоймовірним, що Росія зможе до кінця року взяти під свій контроль чотири регіони на сході України.

Цей скептицизм розділяє співрозмовник Bloomberg, близький до Міноборони РФ. За його словами, через українські дрони великомасштабні наступальні операції військ РФ стали дорогими і неефективними.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зателефонувати президентові Росії Володимиру Путіну в понеділок, 19 травня 2025 року, о 10:00 ранку за Вашингтонським часом (17:00 за Москвою). Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social. Тема розмови стосуватиметься припинення кровопролиття та пошуку шляхів зупинення війни між Росією та Україною.