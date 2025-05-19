У РФ не змогли запустити «Ярс»: запуск не відбувся — Defense Express

У Росії не змогли здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс». Про це повідомляє Defense Express.
За даними видання, запланований у ніч на 19 травня запуск зі Свердловської області, поруч із населеним пунктом Свободний, не відбувся. Саме там базується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ.
Зазвичай політ ракети на Камчатський полігон Кура можна було б спостерігати на значній території від Ханти-Мансійська до Магадана. Однак ні фото, ні відео з місця подій не було опубліковано.
Причини скасування запуску залишаються невідомими. У 2023 році Росія вже двічі не змогла штатно провести пуски ракет «Ярс», які збивалися з курсу.
Нагадаємо, російські війська запустили вранці 6 лютого другу балістичну ракету «Орєшнік», імовірно, по Києву, але вона не досягла цілі.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях