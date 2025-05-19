Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці

Удар по окупантах у Новій Каховці. Фото: кадр із відео

Екіпаж МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ знищив штаб російських військових в окупованій Новій Каховці за допомогою високоточних боєприпасів AASM HAMMER. Про це повідомили пілоти у своєму блозі «Соняшник».



Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили п'ять районів зосередження живої сили й техніки противника, артилерійську установку, два пункти управління та ще одну важливу ціль.

Раніше МіГ-29 Повітряних Сил України завдав авіаудару по штурмових групах російських окупантів, які переховувалися в руїнах будинку.