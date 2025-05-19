Трамп хоче обговорити з Путіним припинення війни в Україні — BILD

Трамп та Путін.

Президент США Дональд Трамп має намір провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Трамп заявив, що хоче поговорити про припинення «бійні» і після розмови з Путіним планує обговорити ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським та партнерами по НАТО.



На цьому тлі США і Європа посилюють тиск на Кремль. За даними британського агентства PA, лідери Великої Британії, США, Німеччини, Франції та Італії обговорили можливість санкцій проти Росії в разі ігнорування закликів до миру.



У розмові брали участь канцлер Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Дональд Трамп і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Нагадаємо, європейські лідери мають намір посилити санкційний тиск на Росію після того, як Володимир Путін проігнорував заплановані переговори з Україною в Туреччині.