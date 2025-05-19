Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених

Результат артобстрілу Херсона. Фото: кадр із відео

Учора близько 22:20 російська армія завдала артилерійського удару по Дніпровському району Херсона, прицільно обстрілявши житлові будинки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







Через атаку у власному будинку загинула 75-річна жінка. Також поранення дістали троє людей: 76-річний чоловік із вибуховою травмою, переломом ребра та забоєм грудної клітки, 53-річна жінка з контузією та вибуховою травмою, а також ще одна 53-річна жінка, якій допомогу надали на місці.



Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Раніше російські окупаційні війська сьогодні вдень атакували Краматорськ. Під ударом опинився приватний сектор.