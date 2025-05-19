В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ

Склад із боєприпасами та чотири приміщення знищено внаслідок атаки на 126-у бригаду берегової оборони у Перевальному в окупованому Криму 16 травня. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що було евакуйовано понад 2 тисячі мешканців. Офіційно влада евакуацію приховала.

Результати атаки на анексований Крим від 16 травня з’ясували журналісти видання. Так, у селі Перевальне у Сімферопольському районі на території в/ч 12676 безпілотники уразили склад із боєприпасами, внаслідок чого виникла їхня детонація.

Крім цього, на території військової частини згоріло 4 будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів.

«Також відомо про постраждалих серед військовослужбовців. Мирні жителі не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Місцева влада провела евакуацію понад 2 тисячі місцевих жителів, частину з них поселили в ПТР у селі Добре, з'ясувала ASTRA. Офіційно місцева влада про евакуацію не повідомляла, як і не підтверджувала атаку на склад.

Раніше про ураження складів боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони українським ЗМІ, зокрема, «Суспільному Крим», повідомляли джерела у СБУ.

В/ч 12676 — це 126-а окрема гвардійська Горлівська двічі Червонопрапорна, ордена Суворова бригада берегової оборони — формування Берегових військ ВМФ Російської Федерації.