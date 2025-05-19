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Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам

19 травня 2025, 15:17

Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Фото: ТАСС Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Фото: ТАСС

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін вважає, що зруйновані райони окупованої частини Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам.

Про це він заявив 16 травня на форумі «Росія — Ісламський світ» у Казані, передає ТАСС.

Окупаційна влада «ДНР» розглядає можливість «консервації» цілих кварталів для «збереження пам'яті про трагічні наслідки атак ЗСУ».

Такі квартали Пушилін хоче показувати туристам.

«У багатьох на слуху все, що пов'язано, в тому числі і з героїчними населеними пунктами, звичайно, це викликатиме і надалі увагу у туристів, щоб подивитися, що таке Авдіївка, що таке Вугледар, що таке Артемівськ, раніше Бахмут, та інші населені пункти. Можна <...> цілий квартал просто консервувати, щоб було зрозуміло, з чим стикалися люди на різних етапах», передає його слова ТАСС.

Де житимуть мешканці зруйнованих кварталів, «глава ДНР» не уточнив.

Тисячі мешканців Маріуполя так і не дочекалися обіцяного відновлення своїх будинків.

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