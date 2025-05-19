Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську: є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 19 травня російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Сіверськ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Боєприпас влучив у будинок, де проживала 86-річна пенсіонерка. Вона загинула.



Крім того, під приціл військ Росії потрапило місто Лиман на Донеччині. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали 56-річний водій та пасажирка 52 років. Тип озброєння встановлюється.



Ще один цивільний 66 років поранений у місті Костянтинівка Донецької області. Окупанти завдали по місту артилерійського удару. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та контузію. У момент атаки він знаходився вдома.



У містах пошкоджені будинки та автомобіль.

Нагадаємо, що 19 травня росіяни вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого дві людини отримали поранення.