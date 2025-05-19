Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську: є загибла та поранені

19 травня 2025, 16:43

Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську: є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Лимана. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 19 травня російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Сіверськ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Боєприпас влучив у будинок, де проживала 86-річна пенсіонерка. Вона загинула.

Крім того, під приціл військ Росії потрапило місто Лиман на Донеччині. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали 56-річний водій та пасажирка 52 років. Тип озброєння встановлюється.

Ще один цивільний 66 років поранений у місті Костянтинівка Донецької області. Окупанти завдали по місту артилерійського удару. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та контузію. У момент атаки він знаходився вдома.

У містах пошкоджені будинки та автомобіль.

Нагадаємо, що 19 травня росіяни вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого дві людини отримали поранення.

ТЕГИ

Місця
Сіверськ Костянтинівка Лиман
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Артилерія Загибла
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
14:08
На Луганщині людям не продають ліків
12:52
У Бердянську знайдено тіло дівчинки
12:04
У Донецьку дрон влетів у дерево – пошкоджено лікарню
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
15:14
Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо
14:09
Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях
11:55
Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області
11:46
У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»
23:08
Головне за день: Україна виключає компроміс щодо Криму. У Херсоні зруйновано зоопритулок, постраждали тварини
усі новини
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
16:43
Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську: є загибла та поранені
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
14:27
Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Краматорська вдень 19 травня — МВА
13:37
Армія РФ 14 разів за добу обстріляла населені пункти Донецької області — ОВА
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
13:00
Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
12:40
Війська РФ обстріляли Краматорськ: удар припав на приватний сектор
12:35
15 років в'язниці за зраду: ексвійськовий із Сумщини воював за РФ
11:50
Трамп хоче обговорити з Путіним припинення війни в Україні — BILD
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
11:10
У РФ не змогли запустити «Ярс»: запуск не відбувся — Defense Express
10:56
Путін впевнений, що незабаром захопить чотири області України — Bloomberg
10:33
Українські військові ліквідували одного з найвідоміших російських снайперів
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
10:01
ППО ЗСУ збила 76 російських дронів у ніч на 19 травня
09:57
Останки українського вченого знайдені у російській Бурятії
09:49
Попередньо стала відома причина аварії F-16
09:27
У експрезидента США Джо Байдена виявили рак
усі новини
ВІДЕО
Результат артобстрілу Херсона. Фото: кадр із відео Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених
19 травня, 13:00
Удар по окупантах у Новій Каховці. Фото: кадр із відео Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
19 травня, 11:30
Удар дронів СБУ. Фото: кадр із відео СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
19 травня, 10:32
Російський удар повністю знищив будинок в Іллінівці на Донеччині ввечері 18 травня. Фото: Типова Костянтинівка З-під завалів зруйнованого будинку в Іллінівці вдалося дістати живими двох людей та цуценя
19 травня, 08:58
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку
16 травня, 18:15
Дерево, затягнуте оптоволоконним кабелем на фронті. Фото: кадр із відео РФ завішує фронт оптоволокном для управління дронами — НГУ
16 травня, 17:45

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір