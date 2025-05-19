Росія за тиждень втратила майже 6000 солдатів на Донбасі та Харківщині – ЗСУ

Знищена російська техніка. Фото: «Гострі картузи»

На Східному напрямку з 12 по 19 травня російська армія втратила 5877 солдатів, ще 32 – були взяті в полон. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними втрати окупантів у техніці наступні:

танки – 31;

гелікоптери – 1;

бойові бронемашини – 75;

реактивні системи залпового вогню – 4;

важкі вогнеметні системи – 2;

гармати та міномети – 202;

протитанкові засоби – 3;

засоби РЕБ – 45;

засоби ППО – 2;

автомобільна техніка – 654;

спеціальна техніка – 299;

пункти управління БПЛА – 106;

укриття – 1104;

склади боєприпасів – 23;

склади ПММ – 11.

«На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які в надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат у живій силі та техніці, знищують його на землі, воді та в повітрі», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що Росія втратила десятки тисяч військових у боях за місто Торецьк Донецької області.