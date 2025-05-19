ЗСУ з початку 2025 року знищили понад 30 танкових батальйонів російських військ на сході України – «Хортиця»

Знищений танк російської армії. Фото: ОСУВ «Хортиця»

На сході України з 1 січня по 19 травня втрати російської армії у танках становлять – 989 машин. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, у травні окупанти втратили 86 танків.



«За січень втрати становили 178 одиниць, лютий – 294, березень – 234, квітень – 197. Для прикладу: танковий батальйон у російській армії налічує 31 танк. За неповні п'ять місяців поточного року наші захисники вивели з ладу умовно 31 повноцінний танковий батальйон окупантів», – розповів Волошин.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що з 1 січня по 19 травня росіяни також втратили 1825 бронемашин, а з початку місяця – 141.



«За січень втрати становили 459 одиниць, лютий – 427, березень – 449, квітень – 342. Втрати російської армії у Східній операційній зоні є найбільшими по всій лінії фронту. Втрати щодня великі – десь близько 80-85% втрат серед живої сили та техніки ворог якраз зазнає у нашій операційній зоні», – додав він.

Нагадаємо, що Росія за тиждень втратила майже 6000 солдатів на Донбасі та Харківщині.