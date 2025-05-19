Трамп провів телефонну розмову з Путіним: деталі

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: колаж «Новини Донбасу»

19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Про це під час спілкування з російськими ЗМІ у Сочі повідомив сам Путін.



За його словами, розмова тривала понад дві години.



«Росія виступає за мирне врегулювання. Ми повинні просто визначити найефективніші шляхи руху до миру. Росія готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладання мирної угоди й так далі, включаючи припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей. Ми загалом на правильному шляху. Питання в тому, щоб російська та українська сторони виявили прагнення до миру і знайшли ті компроміси, які влаштували б усі сторони», – заявив голова Кремля.

Нагадаємо, що Трамп під час цієї телефонної розмови хотів обговорити з Путіним припинення війни в Україні.