Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам

Політика



Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із головою Кремля Володимиром Путіним. За словами Трампа, «Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про припинення війни».



За словами Путіна, РФ готова працювати над меморандумом, який включає, зокрема, припинення вогню. Також він заявив, що Україна та Росія мають знайти компроміси, які влаштовуватимуть обидві сторони.



Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови у різних форматах із Дональдом Трампом. Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню. Під час другого дзвінка до телефонної розмови до Зеленського та Трампа приєдналися деякі європейські лідери. За словами Зеленського, російська сторона начебто хоче направити Україні меморандум, у якому закладе основні засади припинення вогню.



Голова Кремля Володимир Путін упевнений, що російські війська зможуть до кінця 2025 року прорвати оборону України та взяти під повний контроль чотири регіони на сході України, на які претендує Росія. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з позицією Путіна.



Суспільство



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін вважає, що зруйновані райони окупованої частини Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам.



До медзакладів Донецька надійшла нова інструкція: чоловіків до 50 років просять заносити до окремих списків та передавати їх дані у військову комендатуру. Про це повідомляє канал опору "Жовта Стрічка".



Бойові дії



Внаслідок обстрілу Іллінівка Донецької області поранено двох людей, зруйновано будинок. Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську, одна людина загинула, ще троє поранено. Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Краматорська вдень. Одна людина загинула, ще троє поранено у Херсоні .



Склад із боєприпасами та чотири приміщення знищено внаслідок атаки на 126-у бригаду берегової оборони у Перевальному в окупованому Криму 16 травня.