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ЗСУ відкинули російські війська за дорогу та контролюють село Багатир на Донеччині – «Хортиця»

19 травня 2025, 22:51

ЗСУ відкинули російські війська за дорогу та контролюють село Багатир на Донеччині – «Хортиця»

Ситуація у селі Багатир на Донеччині. Фото: карта DeepState Ситуація у селі Багатир на Донеччині. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська із села Багатир Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає «Суспільне».

За його словами, там дорога проходить на південь від села.

«Ось за цю дорогу росіян просто відкинули. Контроль над селом за українськими бійцями. Мені здається, що росіяни просувалися на захід у бік кордону з Дніпропетровською областю. Однак про взяття Багатиря зараз не йдеться. Вони дуже намагалися, у них там зосереджена велика кількість сил та засобів, але вона там давно зосереджена. Вони там давно б'ються і давно втрачають велику кількість особового складу та технічного ресурсу», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що Росія за тиждень втратила майже 6000 солдатів на Донбасі та Харківщині.

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Віктор Трегубов
Місця
Дніпропетровська область Багатир
Організації
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