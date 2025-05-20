Снайпер ЗСУ вразив мехвода МТ-ЛБ з 1700 м пострілом у голову

МТ-ЛБ РФ. Фото: кадр із відео

Снайпер підрозділу «Sniper Group E40» вразив російського механіка-водія МТ-ЛБ пострілом у голову з дистанції 1700 метрів із гвинтівки калібру .50 BMG. Відео моменту опубліковано в Telegram-каналі групи.



Зазначається, що бронетранспортер був укріплений гумою і колодами по обидва боки, а стрілянина велася за поганої видимості та з незручних умов. Попри це, снайпер зміг точно вразити ціль, зупинивши техніку.



«Російський радіоефір кричить, що мехводу зняли голову. У цей результат спочатку не повірив навіть сам стрілець. Але це не байка. Це робота нашого досвідченого снайпера», - йдеться в описі під відео.

Раніше пілоти дронів батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї механізованої бригади ЗСУ вистежили та знищили в укритті два російські танки на Торецькому напрямку.